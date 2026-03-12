Беспилотник врезался в жилое здание в Дубае

Одна из высоток в районе Дубай Крик Харбор в ОАЭ была поражена дроном, в результате чего возник пожар.
По информации телеканала SNN, здание служило местом размещения американских войск.
Местные власти сообщили, что пожар был потушен, пострадавших нет.
Днём ранее два БПЛА упали возле аэропорта Дубая, в результате пострадали четверо иностранцев.
Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.Читать дальше