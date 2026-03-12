Al Mayadeen: «Хезболлах» нанесла новый ракетный удар по северным районам Израиля

БЕЙРУТ, 12 марта. /ТАСС/. Бойцы шиитского движения «Хезболлах» выпустили еще 50 ракет по территории Израиля, которые упали в окрестностях городов Кирьят-Шмона, Метула, Нагария и поселения Шломи. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Ранее свыше 100 ракет поразили цели в Верхней Галилее и на Голанских высотах.
В коммюнике формирования говорится, что отряды исламского сопротивления приступили к новой операции под кодовым названием «Съеденная солома» («Аль-Асеф аль-Маакуль»), взятым из Корана. Ранее «Хезболлах» призвала жителей населенных пунктов на севере Израиля, расположенных в 5-километровой зоне от ливанской границы, покинуть свои дома перед готовящейся атакой.
Как указывалось в заявлении, «агрессия израильской армии против Ливана, разрушение гражданской инфраструктуры и принудительное перемещение жителей не останутся без ответа».
11 марта шиитская милиция применила высокоточное ракетное оружие при нанесении ударов по семи военным объектам на севере Израиля, в том числе по базе ВМС в Хайфе и району дислокации артиллерийского полка к северо-востоку от Цфата. О последствиях этого нападения сведений не приводится.