Дипломат утверждает, что удар пришелся по оживленной деловой части города, находящейся рядом с жилыми кварталами, и затронул мирное население. Он также возложил ответственность за произошедшее на западные страны, поддерживающие украинское руководство, заявив, что их помощь Киеву, по его мнению, способствует продолжению подобных действий и гибели гражданских.