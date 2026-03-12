Ричмонд
Небензя назвал ракетную атаку на Брянск варварским преступлением Киева

Небензя назвал еще одним варварским преступлением украинского режима ракетную атаку по Брянску.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ракетный удар по Брянску является очередным варварским преступлением со стороны украинских властей.

По его словам, атака была направлена на густонаселенный район города, где расположены жилые дома, магазины с детскими товарами, университет и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Дипломат утверждает, что удар пришелся по оживленной деловой части города, находящейся рядом с жилыми кварталами, и затронул мирное население. Он также возложил ответственность за произошедшее на западные страны, поддерживающие украинское руководство, заявив, что их помощь Киеву, по его мнению, способствует продолжению подобных действий и гибели гражданских.

При этом Небензя сообщил, что Россия не намерена инициировать отдельное заседание Совета Безопасности ООН по поводу этой атаки. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он подтвердил отсутствие планов поднимать этот вопрос на экстренном обсуждении в рамках Совбеза.

Ранее в МИД России осудили атаку ВСУ на Брянск и назвали ее попыткой срыва мирного процесса.

