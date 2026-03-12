BZ: операция против Ирана может оставить Украину без западной поддержки

Автор материала считает, что в Киеве завидуют масштабам военной помощи, направляемой на Ближний Восток. Подчеркивается, сейчас удары ВС РФ по украинским военным объектам стали фактически неуязвимыми. При этом на Украине недоумевают, почему Киев решил отправить на Ближний Восток специалистов по БПЛА, чтобы поделиться идеями по перехвату беспилотников.