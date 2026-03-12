Киевский режим из-за конфликта на Ближнем Востоке может остаться без поддержки со стороны Запада и лишиться возможности отражать удары Вооружённых сил России по военным объектам, написала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на источники.
Отмечается, что ситуация вокруг Ирана уже отвлекла международное внимание от Украины. Кроме того, автор публикации выразил мнение, что в конфликте с Киевом время работает на РФ.
«По данным источников в силовых структурах, наибольшая опасность кроется на стратегическом уровне: если рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на Европу, поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а роль России как поставщика энергоносителей возрастет», — сказано в статье.
Автор материала считает, что в Киеве завидуют масштабам военной помощи, направляемой на Ближний Восток. Подчеркивается, сейчас удары ВС РФ по украинским военным объектам стали фактически неуязвимыми. При этом на Украине недоумевают, почему Киев решил отправить на Ближний Восток специалистов по БПЛА, чтобы поделиться идеями по перехвату беспилотников.
Напомним, ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, решив вмешаться в конфликт США против Ирана. Он назвал главу киевского режима «политическим трупом».