«Не от большого ума»: немцы и чехи отказались чествовать российских чемпионов на Паралимпиаде

Иностранные соперники дважды отказались чествовать лыжников Анастасию Багиян и Сергея Синякина на Паралимпиаде. По окончании спринта Линн Кацмайер и её ведущий Флориан Бауманн демонстративно отвернулись в сторону во время исполнения национального гимна и не стали делать совместное фото с победителями. Свой жест немцы объяснили солидарностью с коллегами из Украины. На следующий день аналогичным образом после гонки с раздельным стартом на 10 км поступила чешка Симона Бубеничкова. Сами отечественные спортсмены отнеслись к демаршу соперников спокойно и отметили, что готовы общаться со всеми.
Паралимпиада в Милане и Кортине должна была стать символом потепления отношения к отечественным спортсменам — и дело не только в возвращении им гимна и флага спустя 12 лет. Ещё до старта соревнований президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков уверял, что политические игры не проникли внутрь олимпийской деревни.
Казалось, протесты ограничатся заявлениями ряда стран о бойкоте церемонии открытия. На протяжении почти недели после не было зафиксировано ни одного инцидента — пока не прорвало лыжницу Линн Кацмайер и её ведущего Флориана Бауманна.
По завершении спринтерской гонки в категории NS1 (среди участников с нарушением зрения) немецкий дуэт отказался фотографироваться с триумфаторами — Анастасией Багиян и её сопровождающим Сергеем Синякиным. А во время исполнения национального гимна обладатели серебра демонстративно отвернулись в сторону и не сняли головные уборы. Как оказалось, жест они адресовали не соперникам.
«На человеческом уровне ты действительно за них радуешься. Я не знаю этих людей. Может быть, они действительно хорошие, с которыми мы могли бы подружиться. Просто очень жаль, что политика так сильно затмевает всё. Это просто политически неприемлемо. Это кажется странным и неправильным», — заявила Кацмайер.
Бауманн добавил, что они поступили так в знак солидарности с коллегами из Украины, и выразил негодование допуском россиян до соревнований с национальной символикой.
Но задеть триумфаторов они не сумели. Те просто не отреагировали. А всё их внимание было сосредоточено на церемонии награждения.
«Наши спортсмены великие и самодостаточные. Атлеты любой страны считают за честь с ними фотографироваться. Главное, чтобы они предоставляли им такую возможность. Нас ничто не способно сбить на этой Паралимпиаде. С 2016-го находимся под санкциями. Уже всё прошли и всё рассказали ребятам, как себя вести и как к чему относиться. Они стали академиками и профессорами в данной области. Сами всё расскажут и выстроят правильную линию поведения. Из-за поступка немцев мы вообще никак не волнуемся», — заявил Рожков.
В МПК инцидент прокомментировали сухо, сославшись на отсутствие обязательных селфи после соревнований. А вот в мире отечественного спорта политическую акцию восприняли с негодованием. По словам Александра Легкова, свой поступок Кацмайер и Бауманн совершили «не от большого ума». Олимпийский чемпион предложил им повторить подобное в адрес американцев. В свою очередь, легендарный биатлонист Александр Тихонов посоветовал немцам ознакомиться с литературой времён Великой Отечественной войны.
«Россия была и остаётся державой-победителем. А им об этом надо почитать, посмотреть, не возмущаться, а преклониться перед нашими, что их избавили от фашизма. Если они начали по новой, то по новой будут иметь неприятности», — цитирует Тихонова ТАСС.
Аналогичный совет иностранным лыжникам дали в Госдуме. Например, Дмитрий Свищёв подчеркнул, что от акции пострадала исключительно немецкая делегация. А Светлана Журова назвала жест соперников сомнительным, отметив, что отечественные атлеты не позволяют себе подобного.
«По отношению к нам было бы странно так себя вести, особенно паралимпийцам. По-видимому, это их личная история. Возможно, сейчас каждый спортсмен индивидуально будет высказываться на этот счёт, но надо понимать, что они не станут вечно это делать. В любом случае они все думают, что наши вернулись навсегда. Может, они забыли, что их предки сотворили с нашей страной, но мы так не делаем. Поэтому их стоит поучить истории», — цитирует Журову ТАСС.
Примечательно, что даже в сборной Германии далеко не все оказались солидарны с соотечественниками. Леони Мария Вальтер, которая тоже принимала участие в спринте, пожелала россиянам всего наилучшего, несмотря на политическую обстановку.
Однако нашлись и те, кто взял пример с Кацмайер и Бауманн. Причём неприятный инцидент опять имел место после победы Багиян и Синякина, но уже в гонке с раздельным стартом на 10 км. Занявшая второе место Симона Бубеничкова не только отказалась от совместной фотографии, но и не стала общаться с отечественными журналистами — причём не по своей воле.
Со словами: «Россияне? Мы не будем говорить», пресс-атташе чешской сборной повернулся спиной к представителям СМИ и буквально загородил от них лыжницу. Однако Синякин воспринял реакцию соперников спокойно.
«Мы очень дружелюбно ко всем относимся. Открыты к любому диалогу. Готовы говорить со всеми. Почему чехи с нами не сделали селфи? Я даже не знал об этой традиции. И у нас нет телефонов под рукой», — приводит слова Синякина «Матч ТВ».