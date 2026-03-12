«Не от большого ума»: немцы и чехи отказались чествовать российских чемпионов на Паралимпиаде

«По отношению к нам было бы странно так себя вести, особенно паралимпийцам. По-видимому, это их личная история. Возможно, сейчас каждый спортсмен индивидуально будет высказываться на этот счёт, но надо понимать, что они не станут вечно это делать. В любом случае они все думают, что наши вернулись навсегда. Может, они забыли, что их предки сотворили с нашей страной, но мы так не делаем. Поэтому их стоит поучить истории», — цитирует Журову ТАСС.