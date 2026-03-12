В ООН призвали возместить ущерб семьям жертв удара по школе в Иране

ЖЕНЕВА, 12 мар — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает ответственных за удары по школе в иранском Минабе обеспечить возмещение ущерба семьям жертв, заявил РИА Новости официальный представитель организации Тамин аль-Китан.
«Верховный комиссар (Фолькер Тюрк) призывает к незамедлительному, беспристрастному и тщательному расследованию обстоятельств нападения. Ответственность за расследование лежит на силах, совершивших нападение. Мы призываем их обнародовать результаты расследования и обеспечить привлечение к ответственности и возмещение ущерба жертвам», — сказал он.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. Согласно утверждению газеты New York Times, ссылающейся на американских чиновников, военное расследование удара по школе в Иране установило, что ответственность за удар ракетой Tomahawk несут Соединенные Штаты.