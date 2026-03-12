Ричмонд
В группе «Днепр» не используют иностранные мессенджеры

РИА Новости: бойцы «Днепра» не используют в зоне СВО иностранные мессенджеры.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 12 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Днепр» не используют на фронте в зоне СВО иностранные интернет-мессенджеры, при этом для военных нужд у них имеется специализированный военный мессенджер, сообщил РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр» с позывным «Шмель».

«Иностранные мессенджеры — нет. Со связью все в порядке. В Министерстве обороны есть свои аналоги или новшества (мессенджеров — ред.), которыми мы пользуемся», — сказал разведчик с позывным «Шмель» в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости имеются ли на сегодняшний день у него или его подразделения проблемы со связью.

Боец «Днепра» объяснил, что никой нужды в использовании иностранных коммерческих или гражданских средств связи и интернет-приложений у военнослужащих ВС РФ не имеется.

Ранее в министерстве обороны России заявляли, что в российских войсках, задействованных в СВО, военнослужащие используют исключительно штатные армейские средства связи, которые не аффилированы с гражданскими или коммерческими социальными сетями и иностранными мессенджерами, в том числе с Telegram.

