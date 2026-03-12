В группе «Днепр» не используют иностранные мессенджеры

«Иностранные мессенджеры — нет. Со связью все в порядке. В Министерстве обороны есть свои аналоги или новшества (мессенджеров — ред.), которыми мы пользуемся», — сказал разведчик с позывным «Шмель» в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости имеются ли на сегодняшний день у него или его подразделения проблемы со связью.