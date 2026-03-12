Трамп заявил, что армия США фактически уничтожила Иран

«Наша армия фактически уничтожила Иран. Сильная страна», — заявил Трамп.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболлах» объявило о начале новой операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»). В заявлении движения говорится, что исламское сопротивление приступает к активным действиям.
