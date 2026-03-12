Минэнерго США начнет высвобождение нефти из стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Минэнерго США сообщило, что начнет высвобождение нефти из стратегического резерва на следующей неделе на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа справится с растущей ценой на бензин в стране из-за конфликта с Ираном.
«Президент Трамп уполномочил министерство энергетики выпустить 172 миллиона баррелей из стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели», — говорится в заявлении главы минэнерго США Криса Райта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.