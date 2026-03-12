Ричмонд
Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастаз

Блогер Лерчек, у которой нашли метастазы, готовится к экстренной госпитализации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек (Валерия Чекалина) готовится к экстренной госпитализации и лечению после проведенного врачебного консилиума в государственном онкологическом центре, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

Отец новорождённого ребёнка блогера Лерчек Луис Сквиччиарини сообщал в соцсетях, что у нее обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких, ей также провели операцию на позвоночнике, чтобы укрепить пару разрушающихся позвонков. От дальнейшего пребывания в больнице она отказалась и уехала домой под расписку.

«В четверг в государственном онкологическом центре был проведён врачебной консилиум, Валерия готовится к экстренной госпитализации и лечению», — рассказал собеседник агентства.

Валерия Чекалина и её бывший супруг Артём находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, которое рассматривает Гагаринский суд Москвы. Последнее судебное заседание 9 февраля не состоялось из-за того, что блогера увезла скорая помощь, у нее отнималась нога.

