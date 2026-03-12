Лерчек готовится к экстренной госпитализации после обнаружения метастаз

Отец новорождённого ребёнка блогера Лерчек Луис Сквиччиарини сообщал в соцсетях, что у нее обнаружили злокачественные клетки и найдены метастазы в легких, ей также провели операцию на позвоночнике, чтобы укрепить пару разрушающихся позвонков. От дальнейшего пребывания в больнице она отказалась и уехала домой под расписку.