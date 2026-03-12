Ситуация вокруг Ирана ударит по Европе, заявили в США

«Европа добилась значительного прогресса в снижении зависимости от российских энергоресурсов с 2022 года, однако континент по-прежнему остается крайне чувствительным к колебаниям мировых цен на энергоносители. Таким образом, текущий конфликт (вокруг Ирана — ред.) влияет на Европу прежде всего через нефтяные рынки, маршруты поставок СПГ и стоимость морских перевозок, а не через прямые перебои в снабжении», — говорится в докладе.