Ситуация вокруг Ирана ударит по Европе, заявили в США

IIF: ситуация с Ираном ударит по ЕС сильнее из-за отказа от ресурсов из России.

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Отказ Европы от российских энергоносителей в сочетании с нынешней эскалацией вокруг Ирана лишил европейскую экономику прежнего запаса прочности, сделав её максимально уязвимой перед лицом глобальных ценовых шоков и рыночной волатильности, говорится в докладе Института международных финансов (IIF) в Вашингтоне.

«Европа добилась значительного прогресса в снижении зависимости от российских энергоресурсов с 2022 года, однако континент по-прежнему остается крайне чувствительным к колебаниям мировых цен на энергоносители. Таким образом, текущий конфликт (вокруг Ирана — ред.) влияет на Европу прежде всего через нефтяные рынки, маршруты поставок СПГ и стоимость морских перевозок, а не через прямые перебои в снабжении», — говорится в докладе.

В IIF пришли к выводу, что конфликт на Ближнем Востоке бьет по Европе не через дефицит ресурсов, а через мировые цены: резкий взлет стоимости нефти и газа быстро разгоняет инфляцию в ЕС, так как бизнес оперативно перекладывает расходы на энергию в ценники товаров и услуг.

Согласно оценкам IIF, рост цен на нефть марки Brent на 25% спровоцирует скачок инфляции по всей Европе и одновременно приведет к снижению темпов роста реального ВВП в последующие кварталы.

Если цена на нефть закрепится в диапазоне 110−120 долларов за баррель, Европу ждет мощный инфляционный шок и более глубокое падение темпов экономического роста, отмечает IIF.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25% мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.

