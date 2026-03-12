Ричмонд
Песков: Telegram для избежания блокировки должен исполнять законодательство России

Мессенджер Telegram должен выполнить положения российского законодательства и находиться на гибком контакте с властями, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Песков призвал найти способы доносить смыслы без вражеских соцсетей.

Также он заявил, что разработчики MAX должны обогнать конкурентов в СНГ.

Кроме того, Песков отметил, что ограничения связи в России продлятся так долго, насколько это необходимо.

