Песков: Telegram для избежания блокировки должен исполнять законодательство России

Мессенджер Telegram должен выполнить положения российского законодательства и находиться на гибком контакте с властями, чтобы избежать блокировки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Песков призвал найти способы доносить смыслы без вражеских соцсетей.
Также он заявил, что разработчики MAX должны обогнать конкурентов в СНГ.
Кроме того, Песков отметил, что ограничения связи в России продлятся так долго, насколько это необходимо.