США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран

«Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах. В ходе расследований будет определено, являются ли эти действия и практики необоснованными или дискриминационными, а также обременяют или ограничивают ли они торговлю Соединенных Штатов», — говорится в официальном заявлении офиса торгпреда США.