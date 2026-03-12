США начали расследование против Китая, ЕС и 14 стран

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование против Китая, Европейского союза и еще 14 стран, подозревая их в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.
«Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследований в отношении политики и действий ряда стран, касающихся структурного избытка мощностей и производства в производственных секторах. В ходе расследований будет определено, являются ли эти действия и практики необоснованными или дискриминационными, а также обременяют или ограничивают ли они торговлю Соединенных Штатов», — говорится в официальном заявлении офиса торгпреда США.