В Китае предупредили Японию о последствиях посягательства на суверенитет

Минобороны КНР: Япония потерпит поражение, если посягнет на суверенитет.

Источник: © РИА Новости

ПЕКИН, 12 мар — РИА Новости. Япония неизбежно столкнется с решительным отпором и потерпит сокрушительное поражение, если осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая после размещения ударного вооружения на своей территории, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

Как обратил внимание журналист на пресс-конференции, недавно Япония начала размещение ракет дальнего радиуса действия, которые способны поражать цели противника на расстоянии 1 тысячи километров, что захватывает прибрежные районы соседних стран.

«В последнее время правые силы в Японии ускоряют свои усилия по “ремилитаризации”, продвигая изменения в “мирную конституцию”, ускоряя пересмотр “трех документов по безопасности” и тщетно пытаясь отредактировать “три неядерных принципа”, — сказал Цзян Бинь, его слова приводит официальный аккаунт МО КНР в соцсети WeChat.

Как уточнил представитель ведомства, радиус действия нынешнего наступательного оружия большой дальности значительно превышает территорию самой страны.

По его словам, эти шаги окончательно срывают притворство об «исключительно оборонительной политике» и «самообороне» Японии, а также в полной мере доказывает, что «новый тип милитаризма» в стране представляет собой «не просто опасную тенденцию, а ничем не прикрытую реальную угрозу».

«Мы предупреждаем Японию, что старый путь милитаризации — это безвозвратный путь самоуничтожения. Если Япония осмелится силовым путем посягнуть на суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно потерпит сокрушительный удар и окончательное поражение», — подчеркнул представитель ведомства.

Пекин и Токио переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а был импровизацией Такаити на месте.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

