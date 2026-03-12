В Китае предупредили Японию о последствиях посягательства на суверенитет

Пекин и Токио переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а был импровизацией Такаити на месте.