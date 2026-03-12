Ричмонд
Слуцкий: Россия могла бы помочь охладить горячие головы в иранском конфликте

Россия в конфликте на Ближнем Востоке могла бы «охладить горячие головы», которые с каждым днём втягиваются во всё большее и более опасное противостояние, заявил в интервью RT лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Москва может использовать свой опыт и потенциал, как стороны переговорщика, которая предотвращала разрастание и усугубление многих конфликтов.

«Мы могли бы здесь сыграть некую роль профессиональную и форсированную, с тем, чтобы охладить горячие головы, которые с каждым днём втягиваются во всё большее и более опасное противостояние», — сказал Слуцкий.

Также парламентарий подчеркнул, что, если США и Израиль решат начать сухопутную операцию против Ирана, то количество погибших в войне значительно вырастет, а введение «ядерной компоненты» в противостояние станет началом «совершенного безумия».

