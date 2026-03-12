Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не планирует незамедлительно прекращать операцию против Ирана

Американский лидер заявил, что исламская республика в значительной степени утратила военный потенциал.

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует незамедлительно прекращать военную операцию против Ирана.

Он выступил с утверждением, что исламская республика в значительной степени утратила военный потенциал. «Это не означает, что мы будем прекращать [операцию] незамедлительно», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов. «Главное, что нам нужно выиграть. Выиграть быстро», — полагает президент США.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше