США начали масштабное расследование против Китая, ЕС и 14 стран

Торговый представитель США Джеймисон Грир инициировал расследование против Китая, Европейского союза и ещё 14 стран по подозрению в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.

В официальном заявлении офиса торгпреда говорится, что целью является проверка, являются ли действия этих государств необоснованными или дискриминационными, а также обременяют ли они торговлю США.

В список попали: Китай, ЕС, Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексика, Япония и Индия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия «фактически уничтожила Иран» в ходе текущей войны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

