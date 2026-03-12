США начали масштабное расследование против Китая, ЕС и 14 стран

Торговый представитель США Джеймисон Грир инициировал расследование против Китая, Европейского союза и ещё 14 стран по подозрению в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.
В официальном заявлении офиса торгпреда говорится, что целью является проверка, являются ли действия этих государств необоснованными или дискриминационными, а также обременяют ли они торговлю США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия «фактически уничтожила Иран» в ходе текущей войны.
