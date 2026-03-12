США заблокировали принятие в Совбезе ООН резолюции России по Ближнему Востоку

Разработанный Россией документ призывал стороны конфликта к прекращению военных действий в регионе и за его пределами и возвращению к переговорам. В нем подчеркивалась важность обеспечения безопасности всех стран Ближнего Востока и осуждались все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, говорится в статье.