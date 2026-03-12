США заблокировали принятие в Совбезе ООН резолюции России по Ближнему Востоку

Соединенные Штаты Америки наложили вето на предложенный Российской Федерацией проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 11 марта, сообщило РИА Новости.
За резолюцию РФ проголосовали КНР, Сомали и Пакистан. Латвия и США выступили против, девять государств воздержались.
Разработанный Россией документ призывал стороны конфликта к прекращению военных действий в регионе и за его пределами и возвращению к переговорам. В нем подчеркивалась важность обеспечения безопасности всех стран Ближнего Востока и осуждались все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, говорится в статье.
В тот же день Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В документе при этом не упоминались и не осуждались действия Соединенных Штатов Америки и Израиля, сообщил корреспондент РИА Новости.
В поддержку резолюции выступили 13 государств, РФ и Китай воздержались.