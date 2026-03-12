Доцент Балынин: новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней

Новогодние каникулы в 2027 году могут продлиться 11 дней, сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По его словам, россияне, вероятнее всего, будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
«…праздники никак не повлияют на размер заработной платы, поскольку она рассчитывается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих, а не календарных дней в месяце», — передаёт РИА Новости.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб напомнила о длинных выходных в мае и июне.
Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России, между тем в беседе с RT рассказал, могут ли сотрудника вызвать на работу в праздники.