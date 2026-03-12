Трамп пригрозил при необходимости за час уничтожить электросистему Ирана

«Мы можем ударить по районам Тегерана и другим точкам. И, если такое произойдет, то им будет практически невозможно восстановить страну. Но мы этого не хотим», — заявил в среду вечером глава американской администрации, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из поездки в штаты Огайо и Кентукки.