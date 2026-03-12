Трамп пригрозил при необходимости за час уничтожить электросистему Ирана

«Мы можем ударить по районам Тегерана и другим точкам. И, если такое произойдет, то им будет практически невозможно восстановить страну. Но мы этого не хотим», — заявил в среду вечером глава американской администрации, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из поездки в штаты Огайо и Кентукки.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.