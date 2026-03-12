Ричмонд
Весеннее равноденствие наступит в северном полушарии Земли 20 марта

В Московском планетарии рассказали, что вечером 20 марта в северном полушарии Земли наступит весеннее равноденствие, с которого начинается астрономическая весна.

«Астрономическая весна — весеннее равноденствие — 20 марта 2026 года в 17 часов 46 минут по мск», — передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что в южном полушарии Земли, напротив, начнётся астрономическая осень.

Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин ранее спрогнозировал стремительное потепление в столичном регионе.

Врач-терапевт Софья Волкова между тем рассказала, когда безопасно снимать шапку на улице.