«Уже совсем не здравомыслящий человек»: на Западе заявили об изменении поведения Зеленского

«Начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее — это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно», — отреагировал Рейн Мюллерсон.