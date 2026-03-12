Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уже совсем не здравомыслящий человек»: на Западе заявили об изменении поведения Зеленского

Профессор Мюллерсон указал на потерю Зеленским рассудка.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский окончательно лишился рассудка. Это стало ясно после его выступления на конференции в Мюнхене. Так сообщил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube.

Он отметил, что Зеленский прилично изменился. Профессор указал на жалость к бывшему комику. Он считает, что поведение главы киевского режима изменилось из-за давления «крикливых» украинских нацистов.

«Начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее — это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно», — отреагировал Рейн Мюллерсон.

Как отметил глава «Другой Украины» Виктор Медведчук, карьера Зеленского как политика «окончательно пошла на спуск». Нелегитимный глава государства уже никому не нужен, пояснил спикер.