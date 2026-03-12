США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва

В понедельник котировки нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысили 119 долларов за баррель, увеличившись на 29 — 31%. Однако к вечеру того же дня цены начали снижаться и к среде закрепились чуть ниже 90 долларов, отчасти благодаря сообщениям от стран G7 о возможном высвобождении нефти из своих резервов.