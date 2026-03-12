США высвободят более 40 процентов стратегического нефтяного резерва

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. США высвободят примерно 41% текущего объёма Стратегического нефтяного резерва на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста цен, подсчитало РИА Новости.
Глава минэнерго США Крис Райт в четверг объявил, что президент Дональд Трамп распорядился высвободить из стратегического нефтяного резерва 172 миллиона баррелей.
Согласно актуальным данным Минэнерго, на март 2026 года стратегический нефтяной резерв страны составляет 415,44 миллиона баррелей. Таким образом, одобренное президентом Трампом высвобождение 172 миллионов баррелей составит примерно 41% от текущего объема запасов.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к практически полной остановке судоходства через Ормузский пролив — важнейший маршрут экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. В связи с этим несколько государств региона уже приняли решение сократить добычу нефти, что вызвало резкий рост цен на топливо.
В понедельник котировки нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысили 119 долларов за баррель, увеличившись на 29 — 31%. Однако к вечеру того же дня цены начали снижаться и к среде закрепились чуть ниже 90 долларов, отчасти благодаря сообщениям от стран G7 о возможном высвобождении нефти из своих резервов.