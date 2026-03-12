На Западе выступили с заявлением о России из-за конфликта в Иране

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия способна оказать влияние на ход конфликта на Ближнем Востоке, но не станет оказывать давление на Иран для скорейшего прекращения огня, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«Так чем же именно закончится эта война? Со временем преимущество будет все больше смещаться в пользу Ирана. Поэтому, учитывая, что Трамп хочет положить этому конец, у него не осталось путей назад. Здесь было бы разумно обратиться к России. Однако русские не собираются оказывать массовое давление на иранцев. Они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну», — рассказал ученый.
По его словам, произошедшие изменения на Ближнем Востоке оказали значительное влияние в том числе и на баланс сил в зоне спецоперации.
«И, конечно, война с Ираном еще больше меняет ситуацию на местах на Украине. Ситуация для украинцев очень сложная, что до сих пор вызывает удивление. Именно поэтому Трамп хочет положить конец конфликту на Украине, потому что с каждым днем украинцы будут терять все больше людей, все больше территории и все больше инфраструктуры», — добавил Диесен.
Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В МИД России осудили нападение, заявив, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на США и Израиле.