Гаджеты начали «телепортировать» москвичей в другие города и страны

РИА Новости: навигаторы в Москве начали ошибаться с геолокацией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Телефоны и встроенные в автомобили навигаторы в Москве начали ошибаться с геолокацией, «отправляя» их владельцев в Тюмень, города Италии или на Украину, выяснили корреспонденты РИА Новости.

При проверке погоды телефоны на базах IOS и Android предлагают жителям Москвы прогноз погоды в Тюмени, Орле, Санкт-Петербурге, ауле Козет в Адыгее, ближайшем Подмосковье: Химках и Мытищах, или в древнем городе на юге Италии — Калатии.

А навигаторы в новых европейских автомобилях могут прямо на ходу «перенести» водителя на Украину.

В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

