При проверке погоды телефоны на базах IOS и Android предлагают жителям Москвы прогноз погоды в Тюмени, Орле, Санкт-Петербурге, ауле Козет в Адыгее, ближайшем Подмосковье: Химках и Мытищах, или в древнем городе на юге Италии — Калатии.