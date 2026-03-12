Аналитик объяснил, почему Трамп позвонил Путину и при чём тут Ближний Восток

Напомним, 9 марта лидеры США и России впервые за два месяца провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Иране, Венесуэле и на Украине. Путин предложил дипломатические шаги для разрядки конфликта на Ближнем Востоке и сообщил о продвижении ВС РФ в зоне СВО. Трамп позже назвал разговор «очень хорошим». При этом президент США уверен, что его военная операция против Ирана произвела впечатление на Путина.