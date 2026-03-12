Трамп пригрозил уничтожить энергосистему Ирана за час

В беседе с журналистами он заявил, что на восстановление электрической инфраструктуры у Ирана ушло бы 25 лет.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия «фактически уничтожила Иран» в ходе текущей войны.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше