США победили Иран за первый час с начала операции, утверждает Трамп

Трамп заявил, что США якобы победили Иран за первый час с начала операции.

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США якобы победили Иран за первый час с начала операции.

«В первый час всё было закончено. Мы победили»- сказал Трамп на митинге в штате Кентукки.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

