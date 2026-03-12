В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне подверглись атаке, сообщило в ночь на четверг министерство внутренних дел Бахрейна.
«Иранская агрессия была направлена против топливных резервуаров на объекте в провинции Мухаррак, компетентные органы принимают необходимые меры», — отметило министерство.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше