Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бахрейне подверглись атаке резервуары с топливом

Иран атаковал резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне.

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Резервуары с топливом на острове Мухаррак в Бахрейне подверглись атаке, сообщило в ночь на четверг министерство внутренних дел Бахрейна.

«Иранская агрессия была направлена ​​против топливных резервуаров на объекте в провинции Мухаррак, компетентные органы принимают необходимые меры», — отметило министерство.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше