Заминированный катер атаковал третий танкер у берегов Ирака

Ранее сообщалось, что два иностранных танкера попали под обстрел у побережья Ирака. Инцидент произошёл недалеко от границы с Кувейтом. Источник в силовых структурах допускал, что суда могут иметь отношение к США. На танкерах вспыхнули серьёзные пожары. По предварительным данным, удар могли нанести иранские военные.