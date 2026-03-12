Заминированный катер атаковал третий танкер у берегов Ирака

Источник портала сообщил, что ранее повреждённые танкеры также могли столкнуться с минированными катерами. По его данным, после взрывов на судах зафиксированы потери среди членов экипажа.
Спасены 38 членов экипажа, 1 из которых погиб. Об этом сообщил глава пресс-центра иракской службы безопасности генерал Саад Маан.
Ранее сообщалось, что два иностранных танкера попали под обстрел у побережья Ирака. Инцидент произошёл недалеко от границы с Кувейтом. Источник в силовых структурах допускал, что суда могут иметь отношение к США. На танкерах вспыхнули серьёзные пожары. По предварительным данным, удар могли нанести иранские военные.
