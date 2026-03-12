Ричмонд
Заминированный катер атаковал третий танкер у берегов Ирака

Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака. Инцидент произошёл в акватории Персидского залива. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источники. По данным издания, нападение произошло после серии аналогичных инцидентов с другими судами.

Источник: Life.ru

Источник портала сообщил, что ранее повреждённые танкеры также могли столкнуться с минированными катерами. По его данным, после взрывов на судах зафиксированы потери среди членов экипажа.

Спасены 38 членов экипажа, 1 из которых погиб. Об этом сообщил глава пресс-центра иракской службы безопасности генерал Саад Маан.

Ранее сообщалось, что два иностранных танкера попали под обстрел у побережья Ирака. Инцидент произошёл недалеко от границы с Кувейтом. Источник в силовых структурах допускал, что суда могут иметь отношение к США. На танкерах вспыхнули серьёзные пожары. По предварительным данным, удар могли нанести иранские военные.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

