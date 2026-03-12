В ОАЭ сообщили, что системы ПВО отражают атаку со стороны Ирана

ДУБАЙ, 12 марта. /ТАСС/. Силы ПВО ОАЭ отражают атаку со стороны Ирана, запустившего ракеты и беспилотники. Об этом сообщило Минобороны эмирата в X.
«В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракетных ударов и беспилотников со стороны Ирана», — указано в заявлении ведомства.
В Минобороны указали, что звуки взрывов «являются результатом работы систем ПВО».
