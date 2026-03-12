Ричмонд
В ОАЭ сообщили, что системы ПВО отражают атаку со стороны Ирана

Тегеран запустил ракеты и беспилотники, уточнили в Минобороны эмирата.

ДУБАЙ, 12 марта. /ТАСС/. Силы ПВО ОАЭ отражают атаку со стороны Ирана, запустившего ракеты и беспилотники. Об этом сообщило Минобороны эмирата в X.

«В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракетных ударов и беспилотников со стороны Ирана», — указано в заявлении ведомства.

В Минобороны указали, что звуки взрывов «являются результатом работы систем ПВО».

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше