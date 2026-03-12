Политическая борьба началась между Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Кириллом Будановым* и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявил военный аналитик, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.
Эксперт считает, что устранение нынешнего главы киевского режима больше невыгодно России.
«Удар России по Банковой буквально превратит Зеленского в то, чем Россия не хочет его видеть — в лидера военного времени, обладающего авторитетом, что оправдает все его действия. Поэтому бездействие России — это, пожалуй, лучший вариант, позволить Украине деградировать», — сказал он на YouTube-канале норвежского профессора Гленна Дизена.
Риттер уверен, что дальнейшее пребывание Зеленского у власти неизбежно вызовет ослабление киевского режима.
«В стратегическом плане задача России — вывести Украину из-под влияния Европы и США, искоренить украинский национализм и сделать ее нейтральной страной… “— подчеркнул аналитик.
По словам эксперта, сейчас Зеленского называют одним из худших политиков на Украине.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что пока не уверен, будет ли выдвигать свою кандидатуру на возможных будущих президентских выборах. Он добавил, что киевский режим будет готов провести выборы только после завершения конфликта в стране.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.