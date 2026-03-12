На Камчатке злоумышленники с битами и дубинками напали на семью

Группа приезжих напала с битами и дубинками на жителей Петропавловска-Камчатского, в результате чего пострадали трое членов семьи, включая пожилую женщину. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения.
В ведомстве заявили, что, согласно сообщениям, изначально конфликт произошёл из-за парковочного места.
«В ходе инцидента отец и сын получили телесные повреждения от группы лиц, использовавших биты и дубинки. Пострадала также мать потерпевшего, пытавшаяся прекратить драку», — говорится в публикации ведомства.
Кроме того, уточняется, что один из нападавших допустил публичные оскорбительные высказывания в адрес потерпевших и других граждан.
