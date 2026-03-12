Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке злоумышленники с битами и дубинками напали на семью

Группа приезжих напала с битами и дубинками на жителей Петропавловска-Камчатского, в результате чего пострадали трое членов семьи, включая пожилую женщину. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения.

Группа приезжих напала с битами и дубинками на жителей Петропавловска-Камчатского, в результате чего пострадали трое членов семьи, включая пожилую женщину. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения.

В ведомстве заявили, что, согласно сообщениям, изначально конфликт произошёл из-за парковочного места.

«В ходе инцидента отец и сын получили телесные повреждения от группы лиц, использовавших биты и дубинки. Пострадала также мать потерпевшего, пытавшаяся прекратить драку», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, уточняется, что один из нападавших допустил публичные оскорбительные высказывания в адрес потерпевших и других граждан.

Ранее в Ярославле госпитализировали четверых подростков после массовой драки в ТЦ.

Также сообщалось, что в Севастополе суд наказал подростка за сломанную в драке со сверстником челюсть.