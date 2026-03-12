Semafor: Пентагон формирует команду банкиров для вложения $200 млрд в оборону

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США создает специальное подразделение из экспертов по прямым инвестициям для реализации оборонных сделок на сумму $200 млрд в течение трех лет. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на внутренние документы ведомства.
Как пишет портал, Пентагон формирует новую команду с целью противодействия росту влияния Китая.
Согласно данным кадрового агентства Heidrick & Struggles, основными целями для рекрутинга команды из 30 человек стали ведущие банки Уолл-стрит: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Bank of America. Программа позиционируется не как постоянная работа, а как «командировка» на два-три года. Кандидатам предлагают возможность «послужить своей стране», оперируя капиталом, превышающим объемы, с которыми большинство инвесторов сталкиваются за всю свою карьеру.