Semafor: Пентагон формирует команду банкиров для вложения $200 млрд в оборону

США это нужно для противодействия росту влияния Китая, сообщил портал.

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Министерство обороны США создает специальное подразделение из экспертов по прямым инвестициям для реализации оборонных сделок на сумму $200 млрд в течение трех лет. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на внутренние документы ведомства.

Как пишет портал, Пентагон формирует новую команду с целью противодействия росту влияния Китая.

Согласно данным кадрового агентства Heidrick & Struggles, основными целями для рекрутинга команды из 30 человек стали ведущие банки Уолл-стрит: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Bank of America. Программа позиционируется не как постоянная работа, а как «командировка» на два-три года. Кандидатам предлагают возможность «послужить своей стране», оперируя капиталом, превышающим объемы, с которыми большинство инвесторов сталкиваются за всю свою карьеру.

