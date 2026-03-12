В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР

ДУБАЙ, 12 мар — РИА Новости. МВД Бахрейна сообщило о задержании четверых подданных королевства по подозрению в связях с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
По данным ведомства, задержанные отправляли фотографии и координаты критически важных объектов.
«Четверо граждан Бахрейна были задержаны по подозрению в связях с КСИР», — говорится в сообщении.
