В Бахрейне задержали четверых подозреваемых в связях с КСИР

В Бахрейне задержали четырех человек по подозрению в связях с КСИР.

ДУБАЙ, 12 мар — РИА Новости. МВД Бахрейна сообщило о задержании четверых подданных королевства по подозрению в связях с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По данным ведомства, задержанные отправляли фотографии и координаты критически важных объектов.

«Четверо граждан Бахрейна были задержаны по подозрению в связях с КСИР», — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

