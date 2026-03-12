Глава Rheinmetall сообщил о дефиците боеприпасов в странах Европы

«Самая острая потребность существует в боеприпасах. Почти ни у кого в Европе нет достаточного количества боеприпасов. В случае серьезной опасности запасы были бы потеряны в течение нескольких дней», — сказал он в беседе с газетой Neue Zurcher Zeitung.
Он отметил, что концерн Rheinmetall производил около 70 тыс. боеприпасов до 2020 года, а к 2030 году эта цифра может увеличиться до 1,5 млн.
Паппергер добавил, что государства Североатлантического альянса (НАТО) всегда будут стремиться сохранять динамичное движение войск, и это невозможно сделать без бронетехники.
Газета Politico 7 марта сообщила, что европейские и азиатские союзники США выражают опасения, что никогда не получат оружие, которое они ранее закупили у Соединенных Штатов, поскольку сейчас оно перенаправляется на Ближний Восток из-за эскалации конфликта в регионе.