Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Rheinmetall сообщил о дефиците боеприпасов в странах Европы

В европейских государствах наблюдается нехватка боеприпасов, а также высокий спрос на бронетехнику. Об этом 11 марта сообщил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Источник: AP 2024

«Самая острая потребность существует в боеприпасах. Почти ни у кого в Европе нет достаточного количества боеприпасов. В случае серьезной опасности запасы были бы потеряны в течение нескольких дней», — сказал он в беседе с газетой Neue Zurcher Zeitung.

Он отметил, что концерн Rheinmetall производил около 70 тыс. боеприпасов до 2020 года, а к 2030 году эта цифра может увеличиться до 1,5 млн.

Паппергер добавил, что государства Североатлантического альянса (НАТО) всегда будут стремиться сохранять динамичное движение войск, и это невозможно сделать без бронетехники.

Газета Politico 7 марта сообщила, что европейские и азиатские союзники США выражают опасения, что никогда не получат оружие, которое они ранее закупили у Соединенных Штатов, поскольку сейчас оно перенаправляется на Ближний Восток из-за эскалации конфликта в регионе.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше