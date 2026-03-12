Словацкие автомобилисты едут в Венгрию, пытаясь сэкономить на бензине

В Словакии на фоне ситуации на Ближнем Востоке и остановки Киевом прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» цены на топливо выросли незначительно, ажиотажа на заправочных станциях в республике не наблюдается, однако словацкие автомобилисты пытаются найти способ сэкономить на этом. В социальной сети Facebook* они предостерегают друг друга от попыток заправиться в Венгрии по более низким ценам на топливо и делятся своим неудачным опытом.