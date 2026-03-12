Власти Кубы ускоряют переход на возобновляемые источники энергии

Бухгалтер Лейдис Торрес, владелица небольшой кофейни в гаванском районе Поголотти, рассказала агентству, что хотела бы купить для работы фотоэлектрический модуль, однако цены у частных компаний довольно высокие: речь идёт не только о панели, необходим также инвертор и аккумулятор, и все это продается за валюту. Комплект оборудования мощностью 1,5 кВт стоит, по ее словам, «не менее 900 долларов».