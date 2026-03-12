США начали торговые расследования в отношении ЕС, Индии и Китая

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация начала проведение торговых разбирательств в отношении Евросоюза и ряда стран, включая Индию и Китай, в связи с якобы имеющимися в них «излишками производственных мощностей». Об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах, опубликованном 11 марта.
Расследования будут проведены «в отношении норм, политики и практик в экономиках различных стран, касающихся структурных излишков производственных мощностей и производства в обрабатывающих отраслях». «В ходе этих расследований будет установлено, являются ли эти нормы, политика и практики необоснованными или дискриминационными, а также создают ли они помехи или трудности для американской торговли», — говорится в документе.
«США больше не будут жертвовать своей производственной базой ради других стран, которые, возможно, с помощью излишков производственных мощностей и продукции экспортируют нам свои проблемы», — заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. По его версии, многие торговые партнеры США «производят больше товаров, чем могут потреблять внутри страны». «Это перепроизводство заменяет имеющееся в США внутреннее производство или препятствует инвестициям и расширению производства в США, которое иначе имело бы место», — полагает Грир.
Разбирательства проводятся на основании раздела 301 «Закона о торговле» 1974 года. Он дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия существующим, по мнению американской стороны, ограничениям национальной торговле со стороны других стран.
