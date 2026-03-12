США начали торговые расследования в отношении ЕС, Индии и Китая

«США больше не будут жертвовать своей производственной базой ради других стран, которые, возможно, с помощью излишков производственных мощностей и продукции экспортируют нам свои проблемы», — заявил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. По его версии, многие торговые партнеры США «производят больше товаров, чем могут потреблять внутри страны». «Это перепроизводство заменяет имеющееся в США внутреннее производство или препятствует инвестициям и расширению производства в США, которое иначе имело бы место», — полагает Грир.