Мирошник: Киев пытается устроить энергоблокаду Белгорода, но безуспешно

Киев систематически пытается создать энергетическую блокаду Белгорода, но ему не удаётся достичь этой цели, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Нужно отдать должное местным органам власти и людям, которые мобилизованы. Через несколько часов они (отключённые районы — RT.) включаются. Через несколько часов проводятся аварийно-восстановительные работы, и всё возвращается на круги своя», — отметил дипломат.
Он добавил, что также моментально разворачиваются пункты обогрева.
При этом Мирошник обратил внимание на то, что прифронтовые территории находятся под постоянными ежечасными обстрелами и ударами. По его словам, Киев методично стремится наносить гибридные ракетно-дронные удары по энергетике, стремясь «выключить» город.
Между тем он подчеркнул, что осуществить эти планы ВСУ не удаётся.
Также Мирошник заявил, что Киеву плевать на международное право при атаках на территорию России.
В конце февраля в Белгороде около 60 тыс. жителей остались без электричества после обстрела ВСУ.