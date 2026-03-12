Ричмонд
Al Jadeed: самолеты Израиля нанесли удары по пригороду Бейрута

О последствиях налета и возможных жертвах сведений пока не приводится.

БЕЙРУТ, 12 марта. /ТАСС/. Израильские ВВС атаковали объекты шиитской организации «Хезболлах» в пригороде ливанской столицы Арамун. Как сообщает телеканал Al Jadeed, самолеты нанесли несколько ракетных ударов по наземным целям.

О последствиях налета и возможных жертвах сведений пока не приводится.

4 марта воздушный рейд на Арамун привел к гибели шести человек.

12 марта израильский беспилотник уничтожил автомобиль «Хезболлах» на бейрутской набережной Рамлет-эль-Бейда. По данным Минздрава, погибли 7 человек и 21 ранен.

Телеканал Al Hadath приводил данные о восьми убитых. По его данным, взрыв машины привел к жертвам среди группы беженцев, которые спали на набережной в палатках.