В ООН прокомментировали удар по школе в Иране

ЖЕНЕВА, 12 мар — РИА Новости. Удар по школе в Иране нарушает принцип принятия атакующей стороной всех мер для минимизации жертв среди гражданских, заявил РИА Новости официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан.
«Удар вызывает серьезную озабоченность в отношении соблюдения принципов международного гуманитарного права, касающихся ведения боевых действий. Эти принципы требуют от атакующей стороны принятия всех возможных мер для предотвращения или, по крайней мере, минимизации случайных жертв среди гражданского населения, в том числе путем выбора типа оружия и времени атаки», — сказал он.
В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.
По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. Согласно утверждению газеты New York Times, ссылающейся на американских чиновников, военное расследование удара по школе в Иране установило, что ответственность за удар ракетой Tomahawk несут Соединенные Штаты.