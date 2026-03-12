На форуме России и Китая в Хабаровске ожидают более трех тысяч участников

«В прошлом году в форуме участвовало свыше трёх тысяч человек, в этом году прогнозируется большее количество. Уже подтвердили участие четыре китайских провинции: Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, Шэньси. Ждём партнёров из разных стран: это Китай, Монголия, страны Юго-Восточной Азии: Камбоджа, Лаос. Наши стратегические партнёры, с которыми будем развивать экономические отношения», — сообщил он.