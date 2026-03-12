Кирилл Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности главы Еврокомиссии из-за разногласий с Европарламентом. Так, депутаты-социалисты из правящей коалиции намерены допросить её по ситуации на Ближнем Востоке. Она уже подвергалась критике со стороны союзников из-за обвинений в отказе от международного порядка.