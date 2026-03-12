Ричмонд
«Могут спокойно бомбить». На Западе предупредили о новом маневре Ирана

Профессор Миршаймер: Иран намерен повысить ставки в конфликте с США и Израилем.

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Имея возможность сравнительно легко поражать стратегически важные объекты США и Израиля, Иран занимает сильную позицию в конфликте и предъявит высокие требования на будущих переговорах, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Иранцы намерены повысить ставки со своей стороны. По мере того как США поднимаются по лестнице эскалации они тоже будут подниматься по этой лестнице. Если начать уничтожать критически важную инфраструктуру в Иране, они будут уничтожать критическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле. Они способны это сделать, и они действуют в среде, богатой целями. Иранцы могут относительно спокойно бомбить уязвимые и важные экономические и стратегические объекты», — отметил он.

По мнению Миршаймера, Иран пойдет на заключение мирного соглашения только на своих условиях.

«У иранцев сильная позиция. И у них нет стимула урегулировать этот вопрос на условиях Америки. У них есть глубокая заинтересованность, чтобы получить что-то в результате соглашения: снятие санкций, репарации — кто знает. Но они будут вести жесткие переговоры, ведь чем больше проходит времени, тем сильнее США будут стремиться урегулировать этот вопрос», — пояснил профессор.

Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

