«Могут спокойно бомбить». На Западе предупредили о новом маневре Ирана

«Иранцы намерены повысить ставки со своей стороны. По мере того как США поднимаются по лестнице эскалации они тоже будут подниматься по этой лестнице. Если начать уничтожать критически важную инфраструктуру в Иране, они будут уничтожать критическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле. Они способны это сделать, и они действуют в среде, богатой целями. Иранцы могут относительно спокойно бомбить уязвимые и важные экономические и стратегические объекты», — отметил он.
По мнению Миршаймера, Иран пойдет на заключение мирного соглашения только на своих условиях.
«У иранцев сильная позиция. И у них нет стимула урегулировать этот вопрос на условиях Америки. У них есть глубокая заинтересованность, чтобы получить что-то в результате соглашения: снятие санкций, репарации — кто знает. Но они будут вести жесткие переговоры, ведь чем больше проходит времени, тем сильнее США будут стремиться урегулировать этот вопрос», — пояснил профессор.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.