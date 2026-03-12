«Могут спокойно бомбить». На Западе предупредили о новом маневре Ирана

«Иранцы намерены повысить ставки со своей стороны. По мере того как США поднимаются по лестнице эскалации они тоже будут подниматься по этой лестнице. Если начать уничтожать критически важную инфраструктуру в Иране, они будут уничтожать критическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле. Они способны это сделать, и они действуют в среде, богатой целями. Иранцы могут относительно спокойно бомбить уязвимые и важные экономические и стратегические объекты», — отметил он.