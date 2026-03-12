Младший сержант из Хабаровского края представлен к медали Жукова

Хабаровском крае младший сержант Дмитрий Ермолин представлен к государственной награде — медали Жукова за проявленные самоотверженность, смелость и отвагу, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Дмитрий Ермолин родился 21 ноября 2003 года в Хабаровском крае. С детства его вдохновляли биографии известных полководцев, а мечта служить Родине постепенно становилась жизненным выбором. В школе № 33 учителя отмечали его целеустремлённость, терпение и готовность помогать другим.
После окончания школы он поступил в Хабаровский торгово-экономический колледж, где освоил специальность «Организация общественного питания». Однако вскоре решил осуществить детскую мечту и связать жизнь с армией.
В 2023 году Дмитрий подписал контракт и был направлен в инженерно-сапёрный полк Восточного военного округа. Он служит маскировщиком в инженерно-технической роте и с того же года выполняет задачи в зоне специальной военной операции.
В декабре 2025 года в районе одного из населённых пунктов боец проявил высокий профессионализм при оборудовании фортификационных сооружений и позиций для размещения личного состава. В короткие сроки он организовал создание укрытий, способных защитить военнослужащих от обстрелов и неблагоприятных условий.
За проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм младший сержант Дмитрий Ермолин представлен к государственной награде — медали Жукова.