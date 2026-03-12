Фонд бизнесмена Галицкого уличили в связи с украинскими компаниями: корпорация направила в Киев миллионы

Генпрокуратура России обратилась с иском в отношении корпорации бизнесмена Александра Галицкого Almaz Capital Partners. Ее требуют признать экстремистской. Как утверждается в иске, фонд за несколько лет направил оборонным компаниям Украины свыше 50 миллионов долларов. Так пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По его сведениям, венчурный фонд Александра Галицкого финансировал повышение боеготовности ВСУ. Помимо прочего, Генпрокуратура выявила связь дочерних структур Almaz Capital Partners с созданной по инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского платформой. Она, как уточняется, проводит сбор средств для закупки вооружения и провизии для ВСУ.
«За последние годы фонд направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений», — сказано в иске Генпрокуратуры.
Источник оповестил, что сам Александр Галицкий выступает «управляющим партнером» фонда. Он напрямую влияет на работу и распределение финансов корпорации.
«Он определил оказание финансовой помощи Украине в качестве одного из основных направлений глобальной деятельности инвестиционного холдинга», — говорится в иске.
Прокуратура Москвы запросила запретить деятельность самого Александра Галицкого в стране. Иск подан в связи с подозрением в экстремистской деятельности и возможностью конфискации имущества в пользу государства. Тверской суд рассматривает обращение Генпрокуратуры.
Еще осенью 2025 года правоохранители наложили арест на имущество Александра Галицкого. Общая кадастровая стоимость активов составила 435 миллионов рублей. Судебное решение было вынесено в рамках иска бывшей супруги бизнесмена Алии о разделе совместно нажитого имущества. Рыночная стоимость объектов недвижимости, как утверждалось, может превышать 1,2 миллиарда рублей.
В феврале суд отказал в просьбе о прекращении иска к Александру Галицкому о разделе имущества с его бывшей женой. Алия покончила с собой. Однако суд не стал прекращать дело в связи со смертью экс-супруги бизнесмена. Производство по иску приостановлено.