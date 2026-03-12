Определены регионы России с самыми большими запасами газа

В Приангарье, например, разрабатывается Ковыктинское месторождение, запасы которого составляют более 1,5 триллиона кубометров. А в Якутии расположено Чаяндинское месторождение с более триллиона кубометров газа. Добываемое на этих месторождениях сырье поступает в магистральный трубопровод «Сила Сибири», который транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.