Хакер угрожал передать властям документы ФБР по делу Эпштейна в 2023 году

Иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам ФБР по делу финансиста Джеффри Эпштейна, но не поверил, что взломал правительственный сервер, и пригрозил рассказать об увиденном самим властям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы Минюста США.