Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Она обвиняла Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти утверждения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.